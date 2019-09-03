بيساكا يخرج من تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب إصابة في الظهر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خروج آرون وان-بيساكا، مدافع مانشستر يونايتد، من تشكيلة إنجلترا قبل مواجهة بلغاريا وكوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بسبب معاناته من مشكلة في الظهر.

وكان وان-بيساكا ضمن 4 لاعبين لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية وانضموا لتشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت، والآخرون هم: تيرون مينجس، وجيمس ماديسون، وميسون ماونت.

لكن الظهير الأيمن سيكون مطالبًا بالانتظار لفترة أطول قبل خوض أول مباراة دولية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان:“خرج آرون وان-بيساكا من تشكيلة إنجلترا، وعاد الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد إلى ناديه بسبب مشكلة في الظهر“.

وأضاف:“في ظل وجود ترينت ألكسندر-أرنولد، وكيران تريبيير، في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت المكونة الآن من 24 لاعبًا فإننا لا نخطط لضم بديل“.

وانتقل وان-بيساكا من كريستال بالاس إلى مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الجاري، وقال ساوثغيت إنه معجب بنجاح اللاعب في التأقلم مع ناديه الجديد واللعب بشكل أساس.

وكان وان-بيساكا ضمن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف.

وستلعب إنجلترا مع بلغاريا في ويمبلي في السابع من سبتمبر/ أيلول ثم تواجه كوسوفو بعدها بثلاثة أيام.