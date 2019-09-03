ماذا قال سانشيز عن فترة تواجده في مانشستر يونايتد؟

لا يشعر المهاجم أليكسيس سانشيز بالأسف للفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يقول إنه لم يشارك في المباريات بما يكفي لتحقيق النجاح.

وانضم اللاعب التشيلي البالغ من العمر 30 عامًا إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في أغسطس آب، بعد 19 شهرًا في أولد ترافورد.

وكان سانشيز اللاعب الأعلى راتبًا في يونايتد، حيث كان يحصل على نحو 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، لكنه سجل خمسة أهداف فقط في 45 مباراة بعد الانضمام من آرسنال في يناير/ كانون الثاني 2018.

وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”أنا سعيد جدًا بفترتي مع مانشستر يونايتد، ”أقول هذا دائمًا إنه النادي الأكثر تتويجًا في إنجلترا، اللعب مع آرسنال كان رائعًا كذلك وكنت سعيدًا هناك، لكن يونايتد كان يتطور وقتها وكان يشتري اللاعبين للفوز بألقاب وأردت الانضمام إليه والفوز بألقاب، لا أشعر بالأسف لذلك“.

وسجل أليكسيس 80 هدفًا في 166 مباراة مع أرسنال بعد الانضمام إليه مقابل 30 مليون جنيه إسترليني من برشلونة في يوليو تموز 2014، وتم ترشيحه لنيل جائزة رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا لأفضل لاعب في 2017. لكن انتقاله إلى يونايتد تزامن مع انخفاض حاد في المستوى.

وسجل هدفين فقط في 27 مباراة مع يونايتد الموسم الماضي رغم أنه قاد بلده تشيلي للفوز بأول لقبين كبيرين في تاريخها، (كأس كوبا أمريكا مرتين في 2015 و2016)، لكنه مني بخيبة أمل بعد غياب بلاده عن كأس العالم في روسيا 2018.

وعن ذلك يقول سانشيز:“أشعر بسعادة خلال المشاركة مع المنتخب الوطني. كنت سعيدًا في مانشستر أيضًا لكني كنت أقول لزملائي دائمًا إني أرغب في المشاركة أكثر في مباريات، لو حصلت على الفرصة فإنني سأقدم أفضل ما لدي. في بعض الأحيان كنت أشارك لمدة 60 دقيقة وبعدها لا ألعب في المباراة التالية ولا أعرف السبب“

وسيستمر التعاقد بين إنتر وسانشيز حتى 30 يونيو/ حزيران 2020.

ويتصدر سانشيز، الذي قضى ثلاثة مواسم في أودينيزي الإيطالي قبل الانتقال إلى برشلونة، قائمة هدافي تشيلي برصيد 43 هدفًا.