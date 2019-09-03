إريكسن مستاء من إدارة توتنهام.. تعرف على السبب

أبدى لاعب الوسط الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، استياءه لعدم تمكنه من حسم مستقبله مع ناديه توتنهام الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، الذي انتهى في الثاني من الشهر الجاري دون جديد بالنسبة له.

وقال إريكسن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: ”كنت أتمنى تحديد مستقبلي كما في لعبة Football Manager، لكن بكل أسف لا أستطيع ذلك“.

وكان اسم إريكسن مطروحًا بقوة للخروج من قلعة ”السبيرز“ هذا الصيف؛ نظرًا لأن عقده مع النادي سينتهي في يونيو/حزيران 2020، ولكن لم يذهب في النهاية لأي ناد آخر.

وكان مدرب توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، أوضح قبل عدة أيام أنه لا يثق في استمرار إريكسن مع الفريق بنسبة 100% قبل أن تنتهي الأمور ببقائه.

وأضاف إريكسن: ”كانت هناك الكثير من الشائعات هذا العام، وكانت هناك شائعات أكثر قوة؛ نظرًا لأن عقدي يقترب من النهاية“.

وكان اللاعب نفسه صرح هذا الصيف، أن الرحيل إلى صفوف ريال مدريد سيعد بمثابة ”صعود درجة سلم“ بالنسبة إليه، قبل أن يؤكد أن استمراره أيضًا مع توتنهام، لن يعد فشلًا“.

يذكر أن إريكسن الذي تبلغ قيمته السوقية حاليًا 100 مليون يورو، كان انتقل لصفوف توتنهام في صيف 2013 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، وتطور مستواه معه بشكل كبير خلال المواسم الأخيرة، وخاض معه نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.