مباراة توتنهام ضد آرسنال.. كريستيان إريكسن يحقق إنجازًا رائعًا ويدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

سجل الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، هدفًا لفريقه في شباك آرسنال، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق بذلك إنجازًا رائعًا.

وجاء هدف إريكسن في الدقيقة العاشرة، بعد متابعته لتسديدة من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، تصدى لها الحارس بيرند لينو، ارتدت ليسددها الدنماركي داخل الشباك.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن إريكسن وصل بذلك إلى 50 هدفًا مع توتنهام في البريميرليغ، منذ انضمامه للفريق قادمًا من أياكس أمستردام.

الدوري الانجليزي | ارسنال 0 × 1 توتنهام | هدف اول توتنهام HD ايركسون Via : @if24hd__ pic.twitter.com/FI4ZHmmwMe — فهد القاطع ادعو له (@city4404) September 1, 2019

وبات إريكسن خامس لاعب يصل إلى 50 هدفًا أو أكثر بقميص توتنهام، في الدوري الإنجليزي، بعد هاري كين (127 هدفًا)، تيدي شيرنجهام (97 هدفًا)، جيرمين ديفو وروبي كين (91 هدفًا).

كما أصبح إريكسن أول لاعب دنماركي، يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف في البريميرليغ.

وسجّل كذلك إريكسن الهدف الأول له في ديربي الشمال، وذلك بعد 11 مباراة خاضها ضد آرسنال.