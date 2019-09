يورغن كلوب يعلن انتهاء أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن الأزمة التي نشبت بين النجمين، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، انتهت بنسبة 100%.

وبدا ماني غاضبًا أثناء خروجه للتبديل في مباراة ليفربول مع بيرنلي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، الأحد، والتي انتهت بتفوق ليفربول 3/0.

ويبدو أن سبب غضب ماني هو عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، في موقف يسمح له بالتسجيل.

ونقلت صحيفة ”مترو“ الإنجليزية، عن يورغن كلوب قوله: ”يمكنني وصف 5 أو 6 حالات طالب فيها اللاعبون صلاح بالتمرير لكنه سدد وسجل، إذن هي حرية للاعب، ويجب على كل عضو بالفريق اتخاذ القرار سواء التسديد أو التمرير“.

وأضاف ”يمكننا ارتكاب مثل هذه الأخطاء، وأن تخسر الكرة أو لا تستطيع رؤية زميلك في الفريق بشكل جيد، وهذا لا يعني أنك تتجاهله“.

وأردف المدرب الألماني ”الأمر ليس تحديًا كبيرًا، لكن بالطبع مع المهاجم يمكن أن تحدث هذه المواقف، وما يفعله يعتمد على الموقف“.

Does Sadio Mané have every right to be angry? ???? pic.twitter.com/wtbJLvi3yd

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 1, 2019