ماذا حدث بين محمد صلاح وساديو ماني في غرف خلع الملابس بعد مباراة ليفربول وبيرنلي؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما حدث بين الدولي المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، في غرفة خلع ملابس نادي ليفربول الإنجليزي عقب مباراة بيرنلي الأخيرة، السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الريدز 3- صفر، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان ماني خرج من الملعب غاضباً بعد استبداله في الدقيقة الـ 85 من اللقاء، وتحدث مع زملائه على مقاعد البدلاء، وظل يشير بيديه، فيما اعتبره البعض رد فعل غا ضبًا ضد زميله محمد صلاح على خلفية عدم قيام الأخير بتمرير الكرة له داخل منطقة الجزاء وتفضيله التسديد، رغم أن السنغالي كان في وضع أفضل أمام المرمى.

Does Sadio Mané have every right to be angry? ???? pic.twitter.com/wtbJLvi3yd

ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية عن مصدر في نادي ليفربول قوله إن الأمور بين محمد صلاح وساديو ماني كانت طبيعية للغاية في غرفة خلع الملابس بعد المباراة.

وأشار المصدر، في تصريحات نشرتها الصحيفة البريطانية، اليوم الاثنين، إلى أن الواقعة لم يتم الإشارة إليها على الإطلاق بين اللاعبين، بل على العكس، فإن صلاح وماني تبادلا الحوار الودي بعد اللقاء، ولم تكن هناك أي مشاحنات أو ذكر للواقعة التي حدثت بنهاية المباراة.

وأكد المصدر أن تصرف ماني كان انفعالاً وقتياً ووليد اللحظة فقط، ولم يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات متتالية، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وتتوقف المسابقة لظروف الارتباطات الدولية، وتعود يوم السبت الـ 14 من سبتمبر، حيث يستضيف ليفربول فريق نيوكاسل على ملعب أنفيلد، في حين يلعب منافسه المباشر مانشستر سيتي خارج أرضه أمام نورويتش.

Sadio Mane angry at Salah for not passing the ball for him to score pic.twitter.com/vUV6JE0rqP

— Bright Kankam Boadu (@TheOnlyBKB) September 1, 2019