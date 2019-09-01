أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: كريستيانو رونالدو في الجيم مع صديقته.. وأدريان يستعرض إنجازاته مع ليفربول

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

راموس يلتقط صورًا مع أحد مشجعي الحالات الخاصة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني، فيديو لمدافع الفريق سيرجيو راموس، أثناء استجابته لأحد الأطفال أصحاب الحالات الخاصة، والذي طلب التقاط صورة مع راموس قبل دقائق من انطلاق مباراة النادي الملكي اليوم، أمام فياريال وهو ما رحب به اللاعب.

رونالدو يواصل تدريباته الخاصة في الجيم

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يمارس تدريباته الخاصة في الجيم برفقة صديقته جورجينا رودريغيز، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”الأحد السعيد“.

نجل ألكانتارا يلعب الكرة مع بيرني

نشر تياغو ألكانتارا، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية لنجله، وهو يلعب الكرة مع بيرني تميمة الفريق البفاري، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”شكرًا بيرني“.

لوكاس هيرنانديز يشكر جماهير البايرن

حرص لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونخ الألماني، على توجيه الشكر لجماهير ناديه، حيث نشر هيرنانديز صورة لجماهير البايرن، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”سعيد بفوز فريقنا بالأمس، شكرًا للجمهور لدعمهم“.

ماتس هوملز: كنت على يقين من حدوث الانتكاسة

نشر ماتس هوملز، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كان من الواضح أن الانتكاسة الأولى ستأتي في مرحلة ما، في غضون أسبوعين يمكننا أن نجعلها أفضل مرة أخرى“، وجاءت كلمات اللاعب عقب الهزيمة في الأمس أمام نادي يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري الألماني.

هاري ماغواير يهنئ دانييل جيمس

حرص هاري ماغواير، لاعب مانشستر يونايتد، على تهنئة زميله دانييل جيمس على الهدف الذي سجله بالأمس في شباك ساوثهامبتون في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث نشر ماغواير صورة لتسديدة زميله في شباك ساوثهامبتون، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”حزنت لعدم الحصول على 3 نقاط أمس، ضربة كبيرة أخرى“.

تير شتيغين يمارس رياضة المشي

نشر تير شتيغين حارس مرمى برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يمارس رياضة المشي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”المشي دائمًا“.

أدريان يستعرض إنجازاته في أغسطس

استعرض أدريان سان ميغيل، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، الإنجازات التي حققها مع ناديه في الشهر الماضي، حيث نشر اللاعب صورة له بقميص ناديه وعلق ميغيل أعلى الصورة قائلًا: ”أغسطس 2019 الشهر الأول بقميص ليفربول، فوز متتالٍ وسوبر أوروبي وشباك نظيفة“.