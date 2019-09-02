هينريك مخيتاريان نجم آرسنال على أعتاب روما الإيطالي قبل إغلاق باب الانتقالات

بات الأرميني هينريك مخيتاريان، لاعب آرسنال الإنجليزي، على أعتاب الانضمام لصفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة، بعد اتفاق الناديين على تفاصيل الصفقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن مخيتاريان وصل إلى روما صباح الاثنين، لحسم انتقاله على سبيل الإعارة لفريق العاصمة الإيطالية.

واتفق روما على استعارة مخيتاريان من آرسنال بعقد لمدة موسم واحد.

وتواجد مخيتاريان على مقاعد البدلاء خلال لقاء فريقه مع توتنهام، يوم الأحد، في ديربي شمال لندن بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، قبل أن يدخل بديلاً لألكسندر لاكازيت في الدقيقة 67.

ويحصل مخيتاريان على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حيث انضم للفريق قبل عام ونصف العام من مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع التشيلي أليكسيس سانشيز.

وتتوقع إدارة آرسنال أن يتم حسم صفقة مخيتاريان بشكل نهائي اليوم الاثنين قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

ولم يسجل الدولي الأرميني إلا 9 أهداف فقط في 56 مباراة خاضها مع ”المدفعجية“ في جميع البطولات منذ انتقاله من يونايتد في يناير/كانون الثاني 2019.