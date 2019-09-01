بوكيتينو: كريستيان إريكسن جاهز للتركيز مع توتنهام بعد الصيف الغامض

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه يتطلع لتركيز لاعبه كريستيان إريكسن مع الفريق بمجرد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، غدًا الاثنين، بعد تألق لاعب الوسط في التعادل 2-2 مع مستضيفه آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع المدرب الأرجنتيني لاعبه الدنماركي في التشكيلة الأساسية في قمة شمال لندن، اليوم الأحد، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مباراتين من أول 3 وسط الحديث عن رحيله.

وهز إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا، الذي يدخل العام الأخير من عقده ويمكنه الرحيل في صفقة انتقال مجاني الصيف المقبل، الشِّباك ليمنح توتنهام التقدم بعد 10 دقائق بهدفه 50 في الدوري عندما أعاد بيرند لينو حارس أرسنال تسديدة إيريك لاميلا في طريقه.

ومنحت ركلة جزاء من هاري كين التقدم بهدفين لفريق المدرب بوكيتينو لكن صاحب الأرض انتفض وخطف التعادل بهدفي ألكسندر لاكازيت وبيير-إيمريك أوباميانغ.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرًا صحفيًا:“كنت قلقًا بشأن الوضع (مع إريكسن)، لكنني أعتقد أنه سيركز بنسبة 100% عقب انتهاء فترة الانتقالات، والآن يمكنه التركيز مع توتنهام، ولا أريد القول إنه من المستحيل ألا يرحل لكن الأمر صعب حاليًا، ومتفائل (ببقائه). وأتمنى أن يتضح كل شيء، واليوم كان من بين أفضل اللاعبين“.

وعاد المدافع البلجيكي يان فرتونن إلى الفريق بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في أول 3 مباريات من بينها الهزيمة المفاجئة 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد، الأسبوع الماضي.

وأوضح بوكيتينو مدى تطور فريقه أمام آرسنال على الرغم من تفريطه في تقدمه.

وأضاف المدرب الأرجنتيني عن فريقه صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط متأخرًا بنقطتين عن آرسنال:“ترتيبنا أو عدد نقاطنا ليسا أهم شيئين، بل الأمر يتعلق بالأداء، واليوم تعافت مشاعرنا، لذا أنا متفائل للغاية بشأن بقية الموسم“.