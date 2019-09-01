آرسنال ضد توتنهام.. هاري كين حزين رغم تحقيق رقم تاريخي

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، عن حزنه بعد تعادل السبيرز 2/2، مع مضيفه آرسنال، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم توتنهام 2/0 بتوقيت كريستيان ايركسن وهاري كين في الدقيقتين 10 و40 على الترتيب، لكن آرسنال نجح في التعادل بهدفين من توقيع ألكسندر لاكازيت وبيير-إيميريك أوباميانغ في الدقيقتين 45+1، و71 على الترتيب.

وقال هاري كين عقب المباراة: ”أشعر بخيبة أمل، عندما تتقدم في النتيجة 2/0، فإنك تتوقع أن تفوز في المباراة بغض النظر عن هوية الفريق المنافس“.

أضاف كيف ”على أي حال، فإننا حصلنا على نقطة وحيدة، ويتعين علينا أن نقبل ذلك“.

وبهدفه من ركلة جزاء، رفع هاري كين رصيده إلى 10 أهداف في مباريات توتنهام مع آرسنال، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).

وأصبحت مباريات آرسنال وتوتنهام الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء، برصيد 19 ركلة، بعد أن نجح هاري كين بتسجيل ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 40.

يشار إلى أن ركلة الجزاء التي سددها هاري كين هي السادسة له في شباك آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليأتي في المركز الثاني من حيت التسجيل من ركلات جزاء في فريق واحد، خلف آلان شيرار في شباك إيفرتون (7 ركلات).

وكما أن أوباميانغ سجل في المباريات السبع الأخيرة التي بدأها على ملعب الإمارات، ليأتي في المركز الثاني من حيث رصيد المباريات المتتالية التي يسجل فيها لاعب لآرسنال.

ويتفوق على أوباميانغ الغزال الفرنسي تيري هنري، الذي سجل في 9 مباريات متتالية على ملعب ”هايبري“، الملعب القديم لآرسنال، في أكتوبر عام 2000.

ونجح أأوباميانغ نجح في تسجيل 3 أهداف في آخر مباراتين خاضهما في ديربي شمال لندن.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الخامس، متساويًا في الرصيد مع كريستال بالاس وإيفرتون وويستهام، في حين يملك توتنهام 5 نقاط في المركز التاسع.

ومنذ فوزه في الجولة الأولى 3/1 على أستون فيلا، لم يذق توتنهام طعم الفوز، بعد أن تعادل 2/2 مع مانشستر سيتي، ثم سقط 0/1 أمام نيوكاسل، في حين تغلب آرسنال 1/0 على نيوكاسل، ثم 2/1 على بيرنلي، قبل أن يخسر 1/3 أمام ليفربول ويتعادل اليوم مع توتنهام.