ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل توتنهام وآرسنال (صورة)

انتزع فريق آرسنال، اليوم الأحد، نقطة بالتعادل مع ضيفه توتنهام بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد توتنهام إلى 5 نقاط في المركز التاسع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 12 نقطة.

وبادر توتنهام بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق الدنماركي كريستيان أريكسن.

وفي الوقت الذي بحث فيه آرسنال عن التعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لتوتنهام نفذها هاري كين في المرمى مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

ومع حلول الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح آرسنال بتقليص النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وجاءت الدقيقة 71 لتشهد معها هدف التعادل لآرسنال عن طريق الغابوني بيير أوباميانغ.

وفشل لاعبو الفريقين بتسجيل هدف الفوز والنقاط الثلاث، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.