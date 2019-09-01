آرسنال يقلب تأخره إلى تعادل درامي مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

حسم التعادل 2/2 نتيجة مباراة آرسنال مع ضيفه توتنهام، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة، بعدما أكمل كرة صدها حارس آرسنال، الألماني بيرند لينو، بعد تسديدة من إيريك لاميلا.

وعزز هاري كين تقدم توتنهام بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 40، احتسبها الحكم بعد خطأ من غرانيت تشاكا على هيونغ مين سون، وهذا الهدف الرابع لهاري كين على آرسنال في آخر 5 مباريات.

ونجح آرسنال في إنهاء الشوط الأول متأخرًا 1/2، بعدما سجل له الفرنسي ألكسندر لاكيزيت هدفًا في الدقيقة 45+1، بتسديدة قوية، بمساعدة مواطنه نيكولاس بيبي.

وتعادل آرسنال بتوقيع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 71، بعد كرة متقنة من ماتيو جندوزي.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الخامس، متساويًا في الرصيد مع كريستال بالاس وإيفرتون وويستهام، في حين يملك توتنهام 5 نقاط في المركز التاسع.

ومنذ فوزه في الجولة الأولى 3/1 على أستون فيلا، لم يذق توتنهام طعم الفوز، بعد أن تعادل 2/2 مع مانشستر سيتي، ثم سقط 0/1 أمام نيوكاسل، في حين تغلب آرسنال 1/0 على نيوكاسل، ثم 2/1 على بيرنلي، قبل أن يخسر 1/3 أمام ليفربول ويتعادل اليوم مع توتنهام.