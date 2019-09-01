أهداف مباراة آرسنال وتوتنهام.. 2/2 (فيديو)

افتتح الدنماركي كريستيان إريكسن التسجيل لناديه توتنهام، في المباراة التي تجمعه مع آرسنال، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف إريكسن في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد فشل الحارس بيرند لينو في التصدي لتسديدة إريك لاميلا.

وأضاف هاري كين لاعب توتنهام الهداف الثاني لتوتنهام، من ركلة جزاء، في الدقيقة 40.

وقلص الفرنسي ألكسندر لاكازيت النتيجة لآرسنال بهدف في الدقيقة 45، بمساعدة مواطنه، الوافد الجديد نيكولاس بيبي.

وتعادل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لآرسنال في الدقيقة 71.

يلتقي الفريقان في المواجهة 199 في تاريخ اللقاءات، وحقق آرسنال 82 انتصارًا مقابل 64 انتصارًا لتوتنهام و52 تعادلًا بين الفريقين.

ويبقى الهداف التاريخي لمباريات ديربي شمال لندن التوغولي إيمانويل إيدبايور برصيد 10 أهداف، بينما يبقى اللاعب الأكثر ظهورًا في الديربي ديفيد أوليري برصيد 35 مباراة.