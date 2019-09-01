كل ما تريد معرفته عن ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام

تتجه الأنظار إلى العاصمة البريطانية لندن؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين آرسنال وضيفه توتنهام هوتسبيرز على ملعب ”الإمارات“ في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة آرسنال وتوتنهام في الساعة 18:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب ”الإمارات“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تاريخ الديربي

يلتقي الفريقان في المواجهة 199 في تاريخ اللقاءات، وحقق آرسنال 82 انتصارًا مقابل 64 انتصارًا لتوتنهام و52 تعادلًا بين الفريقين.

ويبقى الهداف التاريخي لمباريات ديربي شمال لندن التوغولي إيمانويل إيدبايور برصيد 10 أهداف، بينما يبقى اللاعب الأكثر ظهورًا في الديربي ديفيد أوليري برصيد 35 مباراة.

وكان أول لقاء بين الفريقين يوم 4 ديسمبر 1909، وفاز به آرسنال بهدف نظيف، وانتهى آخر لقاء يوم 2 مارس الماضي بالتعادل بهدف لكل منهما.

آرسنال.. ومصالحة الجماهير

يتطلع فريق آرسنال لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة الأخيرة أمام ليفربول في بطولة الدوري في الجولة الماضية، ويبحث المدرب الإسباني يوناي إيمري المدير الفني للغانرز عن تحقيق الفوز في لقاء الديربي بعدما حقق انتصارين، ولكنه خسر أمام الريدز.

ويفتقد آرسنال خدمات هيكتور بيليرين وكيران تيرني وكونستانتينوس، بينما يعتمد إيمري على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس بيرنرد لينو وأمامه دافيد لويز وسوكراتيس باباستاثوبوليس ونيلس مايتلاند وسياد كولاسيناك للدفاع، وجرانيت تشاكا وماتيو جاندوزي كثنائي ارتكاز، ويلعب داني سيبايوس دور صانع الألعاب.

ويعول إيمري على الجناحين نيكولاس بيبي وبيير أوباميانج، مع المهاجم ألكسندر لاكازيت رأس الحربة.

أسلحة توتنهام

يحشد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق توتنهام أسلحته لعبور عقبة آرسنال من أجل تحقيق الفوز وتحسين ترتيب الفريق وحصد 4 نقاط.

ويغيب عن توتنهام خدمات بعض اللاعبين مثل جوان فايوث حارس المرمى ورايان سيسيجنون وكيلي ولكير وتانجي ندومبيلي وإيريك داير، ويعتمد السبيرز على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس هوجو لوريس وأمامه الرباعي توبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين وسيرجي أورييه وداني روز للدفاع، مع ثنائي الارتكاز هاري وينكس وموسى سيسوكو مع صانع الألعاب كريستيان إريكيسن، وعلى الأطراف سونج هيون مين وإريك لاميلا مع المهاجم هاري كين.

وقال محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن لقاء توتنهام وآرسنال حافل بالندية والإثارة دائمًا؛ نظرًا لأجواء الديربي، موضحًا أن الفريقين لديهما أوراق هجومية مميزة وخاصة وجود هاري كين وأوباميانغ.

وأضاف: ”الصراع في رأيي سيكون على الأطراف، خاصة مع وجود عناصر سريعة في الجانبين بوجود سيرجي أورييه وداني روز على الأطراف في توتنهام مع وجود عناصر قوية في آرسنال أيضًا، كما يجيد الفريق الاختراق من العمق“.