ريشارليسون دي أندرادي يقود إيفرتون لفوز درامي على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد المهاجم البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي ناديه إيفرتون إلى فوز درامي بنتيجة 3/2 على ضيفه وولفرهامبتون، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وافتتح ريشارليسون دي أندرادي التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة الخامسة، مستغلًا خطأً فادحًا من دفاع وولفرهامبتون، لكن المغربي رومان سايس تعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة التاسعة ومن خطأ دفاعي أيضًا.

وتواصلت الإثارة بعدما وضع أليكس إيوبي إيفرتون في المقدمة بهدف في الدقيقة 12، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من غيلفي سيغوردسون.

وأدرك المكسيكي راؤول خيمينيز التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 75، بضربة رأس، بعد كرة من ويلي بولي.

وعاد ريشارليسون دي أندرادي وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لإيفرتون في الدقيقة 80، بضربة رأسية متقنة بعد كرة عرضية من لوكاس ديني.

ورفع الفوز رصيد إيفرتون إلى 7 نقاط في المركز الخامس، متساويًا مع كريستال بالاس وويستهام، بانتظار نتيجة مباراة آرسنال وتوتنهام، في ختام مباريات الجولة الرابعة.

في المقابل، يملك وولفرهامبتون 3 نقاط في المركز السابع عشر.