تشكيلة مباراة آرسنال وتوتنهام الرسمية في الدوري الإنجليزي

أعلن مدربا آرسنال وتوتنهام التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين، في المباراة التي تجمعهما، مساء الأحد، على ”ستاد الإمارات“، في مواجهة ديربي شمال لندن، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويأمل آرسنال تكرار سيناريو المواجهة الأولى بينهما الموسم الماضي في الدوري حين حقق فوزًا مثيرًا على رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 4-2، قبل أن يثأر سبيرز بعدها بأيام معدودة من خلال إقصاء ”المدفعجية“ من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة بالفوز عليهم في معقلهم 2-صفر.

ويلتقي الفريقان في ديربي شمال لندن على ملعب الإمارات بحثًا عن استعادة التوازن، بعدما سقطا في فخ الخسارة في الجولة الماضية من الدوري.

خسارة آرسنال 1 / 3 أمام فريق ليفربول، المتصدر، لم تكن مفاجأة، ولكن خسارة توتنهام أمام نيوكاسل بهدف نظيف كانت مفاجأة كبيرة.

ويواجه توتنهام بعض المشكلات في ملعب الإمارات منذ أن حقق آخر فوز له هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، ومنذ ذلك التاريخ خسر توتنهام 5 مرات وتعادل في 3، من بينها الخسارة 2 / 4 في الموسم الماضي.

تشكيلة توتنهام الرسمية:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: سانشيز – فيرتونخين – ألديرفايريلد – روز

خط الوسط: وينكس – سيسوكو – إريكسن

خط الهجوم: لاميلا – كين – سون

فيما جاءت تشكيلة آرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ميتلاند نيلز – سوكراتيس – لويز – كولاسيناك

خط الوسط: غاندوزي – تشاكا – توريرا

خط الهجوم: بيبي – لاكازيت – أوباميانغ