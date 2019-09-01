موعد مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى ”ستاد الإمارات“ الذي يحتضن مواجهة دربي شمال لندن بين آرسنال وضيفه اللدود توتنهام، وذلك في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وأدرك آرسنال وتوتنهام أن أمامهما الكثير من العمل من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، وذلك بعد أن مني الأول بهزيمته الأولى للموسم في المرحلة الماضية بخسارته في ملعب ليفربول 1-3، في حين سقط جاره على أرضه أمام نيوكاسل صفر-1.

ويأمل آرسنال تكرار سيناريو المواجهة الأولى بينهما الموسم الماضي في الدوري حين حقق فوزًا مثيرًا على رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 4-2، قبل أن يثأر سبيرز بعدها بأيام معدودة من خلال إقصاء ”المدفعجية“ من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة بالفوز عليهم في معقلهم 2-صفر.

ويخوض توتنهام مباراة الدربي دون أن يحسم حتى الآن مصير الثلاثي الدنماركي كريستيان إريكسن والبلجيكيين يان فيرتونغن وتوبي ألديرفيرلد المرشحين للرحيل عن الفريق قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية في البطولات الأوروبية الأخرى الاثنين المقبل، أو الانتظار حتى نهاية الموسم بعد أن رفض الثلاثي التوقيع على عقود جديدة.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام

تقام مباراة توتنهام وآرسنال اليوم الأحد، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام

سيتم بث المباراة على قناة beINSPORTS 2.