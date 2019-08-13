عصابات لندن تثير مخاوف آرسنال

يخشى آرسنال من غياب نجميه الألماني مسعود أوزيل والبوسني سعيد كولاسيناك لفترة طويلة بسبب التهديدات التي يتلقاها اللاعبان بعد هجوم عليهما في لندن من طرف شخصين سابقًا.

وغاب اللاعبان عن لقاء نيوكاسل لأسباب أمنية، لكن التهديدات لازالت مستمرة للاعبين وتشير عدة تقارير إعلامية لصراع عصابات في لندن.

ويعيش أوزيل وكولاسيناك تحث حراسة أمنية لكن إدارة آرسنال تنتظر عودتهما للتدريبات يوم الثلاثاء بعد يوم عطلة منحه المدرب أوناي إيمري للاعبين الاثنين.

ويخشى آرسنال أن تتحول التهديدات لمشكل مستمر، وهو ما يهدد مشاركتهما برفقة الفريق في التدريبات واللعب.

وأمام التهديدات فآرسنال لا يحاول حماية اللاعبين فقط بل كل الفريق وهو ما يفرض عليه زيادة الاحتياطات الأمنية.

وأرسل البوسني صديقته لألمانيا فيما يعيش أوزيل في مخبأ حسب صحيفة “ دايلي ميل “ تحت الحراسة الأمنية حول منزله.

ولا يرغب أوزيل في الرحيل عن آرسنال رغم تلقيه عروضًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنه يحب العيش في لندن وسيقاتل من أجل مركز في تشكيل آرسنال الرسمي.