غموض حول موعد عودة أوزيل إلى مباريات آرسنال

أقر مدرب آرسنال، الإسباني أوناي إيمري، بأنه لا يعلم متى سيتمكن من استعادة لاعبيه، الألماني مسعود أوزيل والبوسني سعيد كولاسيناك، اللذين تغيبا عن مباراة فريقهم أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لدواع أمنية.

ولهذا السبب، غاب اللاعبان عن قائمة الفريق في المباراة التي فاز بها ”الغانرز“ بهدف دون رد الأحد في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، اعتقلت الشرطة شخصين على صلة بجريمة ضد النظام العام في محيط منزل أوزيل ذي الأصول التركية.

وقال إيمري عقب انتهاء المباراة، إن ”النادي يعمل في هذا الصدد لكنه لا يعلم متى سيتمكن من استعادة لاعبيه“.

وسيخوض آرسنال مباراته المقبلة أمام بيرنلي السبت المقبل، في مستهل الجولة الثانية من البريمييرليغ.

وتأتي هذه الأحداث بعد أسابيع من قيام مسلحين بمحاولة سرقة أوزيل وكولاسيناك الذي تمكن من التصدي للمهاجمين.