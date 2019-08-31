أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: مبابي يحتفل بذكرى انضمامه لباريس سان جيرمان.. وأوزيل متحمس للديربي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

برناردو سيلفا: ثلاثة نقاط مهمة قبل الفاصل الدولي

نشر برناردو سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له من مباراة اليوم، والتي جمعت بين المان سيتي وبرايتون بالدوري الإنجليزي، والتي نجح فيها مانشيستر سيتي في حسم اللقاء بأربعة أهداف دون مقابل، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”ثلاثة نقاط أكثر من مهمة قبل الفاصل الدولي“.

جيمي فاردي: أداء يمنحنا متعة عطلة نهاية الأسبوع

نشر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، صورًا له عبر صفحته الشخصية أثناء الاحتفال بالهدفين الذي سجلهما اليوم في شباك بورنموث في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليستر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”يا له من أداء يا ليستر سيتي.. نتمتع بعطلة نهاية الأسبوع“.

مبابي بحتفل بذكرى الانضمام لباريس سان جيرمان

نشر كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له بقميص ناديه، حيث احتفل اللاعب بمرور عامين على انضمامه لباريس سان جيرمان وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”31 – 8 – 2017 توقيعي مع باريس سان جيرمان“.

مسعود أوزيل متحفز لديربي لندن

نشر مسعود أوزيل، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له من تدريب الفريق قبل لقاء الغد أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”لقد حان الوقت مرة أخرى ديربي شمال لندن قاب قوسين أو أدنى“.

خيسوس فاليغو يزور ملعب وولفرهامبتون

نشر خيسوس فاليجو، لاعب نادي ريال مدريد، والمعار إلى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، صورة له من الزيارة الأولى له لملعب الفريق، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”زيارتنا الأولى“.

فيرناندو توريس يدعم فريقه السابق

حرص فيرناندو توريس، المعتزل حديثًا على دعم ناديه السابق ساجان الياباني، عقب الفوز الذي حققه الأخير اليوم، حيث نشر توريس صورًا من اللقاء الذي حسمه اليوم ساجان بالدوري الياباني، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مبروك للفوز، ثلاث نقاط أخرى، نحن نتابع الفريق“.

النني يغازل جماهير بشكتاش ويودع جماهير آرسنال

نشر محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي السابق، والمنتقل حديثًا إلى نادي بشكتاش التركي، صورًا له أثناء التوقيع لناديه الجديد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أنا متحمس للغاية للانضمام إلى العمالقة الأتراك بشيكتاش، وأتطلع إلى تحقيق أهدافنا في دوري السوبر وأوروبا، إلى عشاق فريق آرسنال وزملائي الأعزاء، أتمنى كل التوفيق لهذا الموسم، وأتأكد من أنني سأتابع تقدم الفريق من إسطنبول“.

الأهلي المصري يشكر محمد يوسف

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري على توجيه الشكر إلى محمد يوسف المدرب العام السابق للفريق، والذي قررت الإدارة اليوم الاستغناء عن خدماته، بعد تعاقد النادي مع السويسري رينيه فايلر، حيث قالت الصفحة الرسمية: ”شكرا لكابتن محمد يوسف ابن النادي وبالتوفيق فيما هو قادم“.