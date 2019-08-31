نادي ليفربول يستعيد قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بإسقاط بيرنلي (فيديو)

استعاد فريق ليفربول، يوم السبت، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) من مانشستر سيتي.

وتغلب ليفربول على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

حاول ليفربول إرباك المنافس وتسجيل هدف مبكر وهو ما تحقق في الدقيقة 33 عبر ترينت الكسندر ارنولد.

ولم يمر على الهدف الأول طويلًا، فبعدها بأربع دقائق أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني، ليخرج ليفربول متقدمًا من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وجاءت الدقيقة 80 لينجح البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إحراز الهدف الثالث ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.