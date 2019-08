مباراة ليفربول وبيرنلي.. ردة فعل غاضبة من ماني بعد استبداله.. هل محمد صلاح السبب؟ (فيديو)

التقطت عدسات مباراة ليفربول ضد بيرنلي حالة غضب من السنغالي ساديو ماني، إثر استبداله، مع الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

ويتقدم الريدز بثلاثية نظيفة، وسجل ماني الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم 2019/2020.

وقد فسر البعض غضب ماني من زميله الدولي المصري محمد صلاح، الذي لم يمرر الكرة له قبل خروجه وفضل التصويب.

ونجح ليفربول في الفوز بأول ثلاث مباريات على حساب نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ثم على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف قبل الفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

Mane isn’t happy with Salah not passing to him lmaooooooo pic.twitter.com/rr4RkaXqYG

— Çt (@CIinicalTorress) August 31, 2019