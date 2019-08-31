أهداف مباراة بيرنلي وليفربول.. 2-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

أهداف مباراة بيرنلي وليفربول.. 2-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره بيرنلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم 2019/2020.

وفي الدقيقة 37 يضيف السنغالي ساديو ماني الثاني للريدز.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة في أول 3 جولات، (9 نقاط)، بعد فوز على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال، وسجل في المباريات الثلاث 9 أهداف، واستقبل 3، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يملك بيرنلي 4 نقاط في المركز السادس.

وفاز ليفربول 4 مرات وتعادل مرة في آخر 5 مباريات جمعته مع بيرنلي، الذي حقق الفوز لآخر مرة على الريدز يوم 20 أغسطس 2016.

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