أهداف مباراة بيرنلي وليفربول.. 2-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

سجل ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره بيرنلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم 2019/2020.

First gooooooaaal scored by Arnold ???????????? pic.twitter.com/mjOyRvWkDM — LFCMIDEA (@lfcmidea) August 31, 2019

وفي الدقيقة 37 يضيف السنغالي ساديو ماني الثاني للريدز.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة في أول 3 جولات، (9 نقاط)، بعد فوز على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال، وسجل في المباريات الثلاث 9 أهداف، واستقبل 3، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يملك بيرنلي 4 نقاط في المركز السادس.

وفاز ليفربول 4 مرات وتعادل مرة في آخر 5 مباريات جمعته مع بيرنلي، الذي حقق الفوز لآخر مرة على الريدز يوم 20 أغسطس 2016.