سولشاير يثق في لاعبي مانشستر يونايتد رغم التعادل مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعرب النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ثقته في قدرات لاعبيه في تجاوز الكبوة التي تعرضوا لها مؤخرًا.

جاءت تصريحات سولشاير عقب تعادل مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، وفشله في تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي.

وفي مؤتمر صحفي، قال سولشاير: ”نملك خطة واضحة، ونثق بلاعبينا والطريقة التي نعمل بها، يمكن أن تقول بأن هذه الخطة على المدى البعيد، ولكننا استحقينا الفوز في جميع المباريات الثلاث الماضية“.

وأضاف: ”الأمر الوحيد الذي لا تستطيع أن تتحكم به هو النتائج، يمكنك أن تتحكم بالمجهود والسلوك والعمل في التدريبات، وكما أخبرت الأولاد نحتاج لنتعلم كيف نكسب مثل هذه المباريات“.

واختتم سولشاير تصريحاته، قائلًا: ”أتحدث هنا عن مباراتي وولفرهامبتون وكريستال بالاس، يجب أن نتعلم كيفية الفوز في هذه المباريات، أعلم بأننا نملك فريقًا شابًا ولكن هذا ليس عذرًا فالفريق يملك جودة عالية، ولا أعلم كم عدد تسديدات الفريق في آخر لقاءين ولكن يجب أن نترجم هذه الفرص لأهداف“.