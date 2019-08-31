تشيلسي يفشل في الانتصار ويسقط في فخ شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

فشل فريق تشيلسي، يوم السبت، في تحقيق الانتصار وسقط في فخ التعادل مع ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 5 نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثامن، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 10 نقاط.

فرض لاعبو تشيلسي سيطرتهم على مجريات الشوط الأول منذ بدايتها حيث تمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 19.

ومع حلول الدقيقة 43 أضاف أبراهام الهدف الثاني له ولفريقه ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وتمكن شيفيلد يونايتد من تقليص النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر كالوم روبينسون في الدقيقة 46.

وجاءت الدقيقة 89 لتشهد معها التعادل لشيفيلد يونايتد بالنيران الصديقة عبر الفرنسي كورت زوما.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز ليستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، ووست هام يونايتد على نوريتش سيتي بثنائية نظيفة، وكريستال بالاس على أستون فيلا بهدف دون رد، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع واتفورد بهدف لكل منهما.