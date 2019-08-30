الإصابة تحرم تشيلسي من خدمات كانتي أمام شيفيلد يونايتد

أعلن فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، الجمعة، أن الفرنسي نغولو كانتي لاعب الوسط، لم يتعافَ من إصابة في الكاحل، وسيغيب عن مواجهة شيفيلد يونايتد، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب كانتي (28 عامًا) عن فوز فريقه 3-2 على نوريتش سيتي الصاعد حديثًا لدوري الأضواء مطلع هذا الأسبوع، ولم يستدعه ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لخوض مباراتيْ ألبانيا وأندورا الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي: ”كانتي غير جاهز بسبب استمرار إصابته في الكاحل، لن يشارك مع منتخب فرنسا أيضًا.

وأضاف: ”تحدثت مع ديشان واتفقنا على أن عدم مشاركته أفضل بالنسبة له، فلنعمل على أن يستعيد لياقته خلال فترة التوقف الدولي المقبلة“.

وزاد: ”إنها انتكاسة لكنني أركز على أن يكون بصحة جيدة، أمضى أربع سنوات قدم خلالها أداءً متسقًا عند مستويات مرتفعة وبجهد كبير ما أتى بمردود كبير على نحو لا يصدق، علينا الآن أن نضبط الأمور بطريقة صحيحة“.

ومن المتوقع عودة المهاجم الإسباني بيدرو، الذي عانى من مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية خلال الإحماء قبل مباراة نوريتش سيتي، إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية.