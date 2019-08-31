مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل 1/1 مع مضيفه ساوثهامبتون، في الجولة الرابعة من المسابقة، السبت.

وافتتح دانيل جيمس التسجيل لمانشستر يونايتد، بهدف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة العاشرة، ليسجل جيمس هدفه الثالث في أول 4 مباريات لعبها بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعادل الأهداف التي سجلها في آخر 22 مباراة خاضها مع سوانزي سيتي في دوري الدرجة الأولى.

وفي الشوط الثاني نجح يانيك فيسترغارد في تسجيل هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 58، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من كيفين دانسو.

وطرد حكم المباراة اللاعب كيفين دانسو من ساوثهامبتون في الدقيقة 73، بعد خطأ على سكوت مكتوميناي.

ورغم أن مانشستر يونايتد اكتسح تشيلسي 4/0 في الجولة الأولى، إلا أنه فشل في تحقيق الفوز في الثلاث مباريات التالية، بعدما تعادل 1/1 مع ولفرهامبتون، ثم خسر 1/2 أمام كريستال بالاس، واليوم تعادل مع ساوثهامبتون.

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 5 نقاط في المركز الرابع (مؤقتًا)، مقابل 4 نقاط لساوثهامبتون في المركز الثالث عشر (مؤقتًا).

الدوري الانجليزي : ساوثهامبتون 0 × 1 مان يونايتد | هدف دانيال جيمس “ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/ESlG9iCRAT — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019

الدوري الانجليزي : ساوثهامبتون 1 × 1 مان يونايتد | فيسترجارد د58 “ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/8vkmGXmRZa — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019