أهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.. 1/1 (فيديو)

وضع دانييل جيمس مانشستر يونايتد في المقدمة، في المباراة التي تجمعه مع ساوثهامبتون، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف جيمس في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل يانيك فيسترجارد لساوثهامبتون في الدقيقة 58.

ويملك مانشستر يونايتد 4 نقاط في المركز الخامس، في حين يملك ساوثهامبتون 3 نقاط في المركز الثامن عشر.