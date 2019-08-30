يورغن كلوب يعارض رحيل ديان لوفرين وينتقد اختلاف مواعيد نهاية فترة الانتقالات

عارض يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عملية بيع المدافع ديان لوفرين، رغم أنه ليس من اللاعبين الأساسيين.

وشكا المدرب الألماني من أن الأندية الأخرى في أوروبا تظل قادرة على ضم لاعبين بعد أن تكون فترة الانتقالات انتهت في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولوفرين هو الخيار رقم 4 في مركز قلب الدفاع في ليفربول ولم يشارك في أي مباراة رسمية هذا الموسم مع فريقه الذي سيتوجه لملاقاة بيرنلي، غدًا السبت، ويتطلع لتحقيق انتصاره الرابع في 4 مباريات.

ورغم انتهاء فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 3 أسابيع، فلا يزال بإمكان اللاعبين المغادرة للانضمام إلى أندية في بطولات دوري أوروبية أخرى حتى يحين موعد انتهاء فترة الانتقالات في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل. وتحدثت تقارير وسائل إعلام عن احتمال انتقال لوفرين إلى روما.

وقال كلوب قبل التوجه لمواجهة بيرنلي إنه لا يناقش مسائل الانتقالات في مؤتمرات صحفية، لكن حين سُئل عن لوفرين أجاب أنه يحتاج لتشكيلة قوية لمساعدة الفريق على المنافسة في 5 بطولات مختلفة.

وأضاف كلوب:“أحتاج إلى جميع اللاعبين، حين واجهنا بايرن ميونخ الموسم الماضي اضطررنا للدفع (بلاعب الوسط) فابينيو في مركز قلب الدفاع، وليس هذا الوقت المناسب لإجراء الكثير من التغييرات، لكن عقب فترة التوقف الدولية سيتغير هذا تمامًا“.

وانتقد المدرب الألماني الاختلاف في مواعيد إغلاق فترة الانتقالات ما بين الدوري الإنجليزي الممتاز وغيره من بطولات الدوري في أوروبا.

وقال:“فترة الانتقالات مسألة تجارية سواء في أوروبا أو على مستوى العالم، واعتدنا أن تمتد هذه الفترة في روسيا والصين لفترة أطول، لكن الأمر مختلف عندما تظل فترة الانتقالات في الدوري الإسباني والإيطالي مفتوحة لأنهما منافسان مباشران، لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو، نشعر جميعا بالانزعاج ولا نحب ذلك“.

وانتفض ليفربول في الشوط الثاني وقلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 في آخر مرة زار فيها بيرنلي على ملعبه وقال كلوب إنه يتوقع مواجهة قوية أمام فريق المدرب شون دايك.

وقال:“ملعب تيرف مور صعب، ولعبنا هناك في أجواء حارة، وأخرى عاصفة، وثالثة ممطرة، وكانت الأمور تتسم بالصعوبة دومًا، ويقدم لاعبوهم أداءً مذهلًا،وهذا هو ما يحدث، وكان هناك بعض التوتر في آخر مرة ودخلنا في نقاشات مع شون دايك مدرب بيرنلي عدة مرات، وهناك أجواء منافسة حقيقية لكن في إطار الاحترام“.