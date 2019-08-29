ليفربول يرفض عرض روما للتعاقد مع ديان لوفرين

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن ليفربول رفض عرض روما لاستعارة المدافع الكرواتي ديان لوفرين، مع خيار إلزامي بشراء اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة.

وعاد روما للتفاوض مع لوفرين، بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع دانييلي روغاني مدافع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ يوم الخميس، إن باولو فونسيكا المدير الفني لروما يريد ضم قلب دفاع؛ لتعويض رحيل اليوناني كوستاس مانولاس الذي انضم إلى نابولي.

ومع ذلك، تحذر الصحيفة، من أن روما ليس مقتنعًا تمامًا بالحالة البدنية للكرواتي الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم العام الماضي، واقتراحه بالتعاقد معه بشكل دائم سيكون بعد مشاركته في عدد محدد من المباريات.

لكن ليفربول، يريد الاستغناء عن لوفرين في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق، في ظل تألق جويل ماتيب إلى جوار فيرغيل فان دايك.