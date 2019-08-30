الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

تجرى اليوم الجمعة مراسم قرعة دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2019/2020، في إمارة موناكو الفرنسية.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات السحب في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، 14:00 بتوقيت القاهرة، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي على قناة beINSPORTS الإخبارية.

وفيما يلي مستويات أندية الدوري الأوروبي:

المستوى الأول

إشبيلية ومانشستر يونايتد وآرسنال وروما ولاتسيو وبورتو وسبورتينغ لشبونة ودينامو كييف وسيسكا موسكو وبشكتاش وبازل وفولفسبورغ.

المستوى الثاني

آيندهوفن وكراسنودار وسيلتك وكوبنهاغن وسبورتينغ براغا وجينت وبروسيا مونشغلادباخ ويانج بويز وأستانا ولودوغوريتس وأبويل نيقوسيا وآينتراخت فرانكفورت.

المستوى الثالث

سانت إيتيان ورين وكاراباخ وفينورد وخيتافي وإسبانيول ومالمو وبارتيزان بلغراد وستاندرا دو لييغ وولفرهامبتون وروزنبورغ وباشاك شهير.

المستوى الرابع

فيكتوريا غيماريش وألكمار وطرابزون سبور وأوليكساندريا ودوديلانغ ولاسك وفولفسبيرغر وسلوفان براتيسلافا ولوغانو وغلاسكو رينجرز وكلوج وفيرينكفاروس.

طريقة إجراء قرعة الدوري الأوروبي.

يتم سحب الفرق من كل وعاء تباعًا وتوضع في مجموعات من أ إلى ل، ولا يمكن ضم فرق من نفس البلد في نفس المجموعة، ففي حالة خروج سبورتنغ أولًا ووضعه في المجموعة الأولى على سبيل المثال، لا يمكن أن يدخل بورتو في نفس المجموعة.

يتم تحديد النقاط 2 و 3 و 4 من قبل إحصائيات الاتحاد الأوروبي للأندية، الذي يصنف أداءهم الأوروبي على مدى السنوات الخمس الماضية.

موعد مباريات مرحلة المجموعات في دوري أوروبا.

تنطلق مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لموسم 2019-20 في 19 سبتمبر 2019، وسيخوض كل فريق في دور المجموعات 6 مباريات، حيث تتقابل الفرق مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا.

يشار إلى أن تشيلسي هو بطل الموسم الماضي بعد فوزه على مواطنه آرسنال في المباراة النهائية.