قبل قرعة دور المجموعات.. تعرف على مستويات أندية الدوري الأوروبي

تجرى الجمعة في إمارة موناكو قرعة دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2019/2020، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقسمت الفرق المشاركة لـ4 مستويات حسب تصنيفها في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، ولن تلتقي فرق من نفس البلد في نفس المجموعات ولا الأندية الروسية والأوكرانية.

وتوزع الفرق الـ48 إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق يتأهل الأول والثاني لدور الـ32، ويلتحق بهما الفرق المحتلة للمركز الثالث في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتُوج فريق تشيلسي بالنسخة الماضية فيما يحمل إشبيلية الرقم القياسي للفوز باللقب بـ5 ألقاب، ويشارك الفائز باللقب مباشرة في دوري أبطال أوروبا.

وضمت المستويات الأربعة:

المستوى الأول

إشبيلية ومانشستر يونايتد وآرسنال وروما ولاتسيو وبورتو وسبورتينغ لشبونة ودينامو كييف وسيسكا موسكو وبشكتاش وبازل وفولفسبورغ.

المستوى الثاني

آيندهوفن وكراسنودار وسيلتك وكوبنهاغن وسبورتينغ براغا وجينت وبروسيا مونشغلادباخ ويانج بويز وأستانا ولودوغوريتس وأبويل نيقوسيا وآينتراخت فرانكفورت.

المستوى الثالث

سانت إيتيان ورين وكاراباخ وفينورد وخيتافي وإسبانيول ومالمو وبارتيزان بلغراد وستاندرا دو لييغ وولفرهامبتون وروزنبورغ وباشاك شهير.

المستوى الرابع

فيكتوريا غيماريش وألكمار وطرابزون سبور وأوليكساندريا ودوديلانغ ولاسك وفولفسبيرغر وسلوفان براتيسلافا ولوغانو وغلاسكو رينجرز وكلوج وفيرينكفاروس.