جماهير مانشستر يونايتد تطالب برحيل بوغبا بلافتة أمام مركز التدريب (صورة)

أعرب بعض من جماهير مانشستر يونايتد عن استيائهم من بول بوغبا وطالبوا برحيله عبر كتابة عبارة ”بوغبا ارحل“ على لافتة تحذر الجماهير من الوقوف للحصول على توقيعات اللاعبين خارج مركز التدريب نظرا لخطورة حوادث الطرق في هذه المنطقة.

وعلق مانشستر يونايتد هذه اللافتة لمنع لاعبيه من التوقف لمنح توقيعاتهم للجماهير خارج مركز التدريب ”كارينغتون“ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأبدى النادي الإنجليزي قلقه من الجماهير التي تقف عند منعطف قرب تقاطع طريقين خارج مركز التدريب وقريب من مدخله الخلفي في ظل زيادة أعداد الجماهير هذا الصيف بسبب إجازات المدارس، وليس غريبًا أن يتجمع نحو 50 شخصًا للحصول على توقيعات لاعبيهم المفضلين.

لكن النادي يشعر أن الموقف يمثل خطرًا كبيرًا جدًا على سلامة المشجعين، بينما تثير الحشود الكبيرة أيضًا مشكلات للمزارعين والمقيمين المحليين.

وكتب يونايتد على اللافتة ”لا يُسمح للاعبين بالتوقيع للجماهير بسبب الخطر على الطريق لا للتجمعات“، لكن بعضًا من هؤلاء الجماهير قام بالكتابة عليها عبارة ”بوغبا ارحل“.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن رغبة بوغبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد ليست سرًا، لكن يبدو أن الجماهير لديها ما يكفي، لذلك كتبت هذه العبارة.

وشارك بوغبا في كل مباريات يونايتد هذا الموسم وأهدر ركلة جزاء أمام ولفرهامبتون وسط اهتمام من ريال مدريد، لكنه قدم أداء جيدًا، ويبدو أن الفريق حريص على الإبقاء عليه مع اقتراب موعد انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا، يوم الإثنين المقبل.

ويعني رحيل بوغبا الآن أن يونايتد لا يمكنه ضم بديل إلا في يناير/كانون الثاني المقبل خاصة في ظل ضغط اللاعب للرحيل، وهو ما أكدته تصريحات شقيقه بشأن رغبة بول في الانتقال للنادي الملكي والتدريب تحت قيادة زين الدين زيدان.

وتأتي هذه العبارة على اللافتة بعد أسبوع فقط من تعرض بوغبا لإهانة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما طالب النادي من شركة ”تويتر“ منع استخدام منصتها في توجيه أي إساءة عنصرية لأي لاعب.