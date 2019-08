بوكيتينو: هزيمة توتنهام أمام نيوكاسل ليست بسبب عدم البدء بكريستيان إريكسن

دافع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن قراره باستبعاد كريستيان إريكسن من تشكيلته الأساسية خلال الخسارة 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، وسط غموض بشأن مستقبل لاعب الوسط الدنماركي.

وشارك إريكسن، الذي يتبقى عام واحد في عقده وذكرت تقارير أن ريال مدريد يسعى للتعاقد معه، بعد مرور 62 دقيقة لكنه لم ينجح في مساعدة توتنهام على تجنب هزيمته الأولى هذا الموسم.

وقال بوكيتينو، إنه لا يدري إن كان إريكسن (27 عامًا) سيلعب مع توتنهام مجددًا لكنه لا يعتقد أن قرار الإبقاء على اللاعب الدنماركي بين البدلاء كان وراء الهزيمة.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرًا صحفيًّا: ”عندما تخسر يصبح اللاعبون الذين لم يشاركوا هم الأفضل.

