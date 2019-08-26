بوكيتينو: هزيمة توتنهام أمام نيوكاسل ليست بسبب عدم البدء بكريستيان إريكسن

دافع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن قراره باستبعاد كريستيان إريكسن من تشكيلته الأساسية خلال الخسارة 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، وسط غموض بشأن مستقبل لاعب الوسط الدنماركي.

وشارك إريكسن، الذي يتبقى عام واحد في عقده وذكرت تقارير أن ريال مدريد يسعى للتعاقد معه، بعد مرور 62 دقيقة لكنه لم ينجح في مساعدة توتنهام على تجنب هزيمته الأولى هذا الموسم.

وقال بوكيتينو، إنه لا يدري إن كان إريكسن (27 عامًا) سيلعب مع توتنهام مجددًا لكنه لا يعتقد أن قرار الإبقاء على اللاعب الدنماركي بين البدلاء كان وراء الهزيمة.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرًا صحفيًّا: ”عندما تخسر يصبح اللاعبون الذين لم يشاركوا هم الأفضل.

???? Joelinton's first goal for Newcastle United – after an excellent team move – gave the Magpies their first @premierleague win of the season at @SpursOfficial this evening. Watch the key moments on NUFC TV now…https://t.co/pu0ebj5KuI #NUFC pic.twitter.com/78sJp16xoz — Newcastle United FC (@NUFC) August 25, 2019

”في وجود كريستيان نفوز ونخسر في العديد من المباريات. إذا فزنا 3-صفر.. لا أحد يتحدث عن الأسماء“.

وكان إريكسن، الذي انضم لتوتنهام قادمًا من أياكس أمستردام في 2013، جزءًا مهمًّا في تشكيلة الفريق اللندني التي خسرت أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا واحتلت المركز الرابع في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وفي حين انتهت فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن باب الانتقالات لا يزال مفتوحًا في بطولات الدوري الكبرى الأخرى مثل: إسبانيا وألمانيا حتى الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: ”لا يمكنني إيجاد أعذار تتعلق باستمرار فترة الانتقالات لتبرير الأداء أو الهزيمة“.

وتابع: ”الموقف ليس سهلًا. نعرف أن ذلك قد يؤثر على المجموعة لكننا ندرك أن كل شيء سينتهي في غضون عشرة أيام (عندما تنتهي فترة الانتقالات) وكل شيء سيصبح واضحًا“.

ويحل توتنهام ضيفًا على آرسنال غريمه التقليدي في شمال لندن، يوم الأحد المقبل.