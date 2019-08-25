ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وخسارة توتنهام ونهاية الجولة الثالثة (صورة)

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارة توتنهام 0/1 أمام نيوكاسل، وفي وقت سابق تغلب مانشستر سيتي، حامل اللقب، 3/1 على بورنموث.

وواصل مانشستر سيتي نتائجه الإيجابية أمام بورنموث، بعدما حقق الفوز التاسع على التوالي، وتعد هذه السلسلة المتتالية من نتائج الفوز أفضل رقم قياسي يحققه أي فريق على حساب آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي.

في حين حقق نيوكاسل فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وفوزه الأول على توتنهام بعد أن خسر أمام السبيرز في آخر 4 مباريات.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط، ليواصل مطاردة ليفربول المتصدر، والذي حصد العلامة الكاملة (9 نقاط)، بعد أن تغلب على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال.

وشهدت الجولة الثالثة فوز تشيلسي 3/2 على نوريتش سيتي، وخسارة مانشستر يونايتد 1/2 أمام كريستال بالاس، وفوز ليفربول 3/1 على آرسنال.

ويأتي آرسنال في المركز الثالث وفي جعبته 6 نقاط، ثم ليستر سيتي رابعًا ويملك 5 نقاط.

ويملك كلٌ من: مانشستر يونايتد، وبيرنلي، وتوتنهام، وبرايتون، وشيفيلد يوناتيد، وكريستال بالاس، وبورنموث، وإيفرتون، وتشيلسي، وويستهام، 4 نقاط في المركز الخامس،

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة:

1. ليفربول، 9 نقاط.

2. مانشستر سيتي، 7 نقاط.

3. آرسنال، 6 نقاط.

4. ليستر سيتي، 5 نقاط.

5. مانشستر يونايتد، وبيرنلي، وتوتنهام، وبرايتون، وشيفيلد يونايتيد، وكريستال بالاس، وبورنموث، وإيفرتون، وتشيلسي، وويستهام، ولكل منها 4 نقاط.