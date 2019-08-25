غورديولا منزعج من تقنية الـ“VAR“

ظهر مدرب فريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، منزعجًا من تقنية الـ“VAR“ ووجه لها انتقادات بسبب القرارات التحكيمية التي أضرت بفريقه.

وفاز ”السيتيزينز“ على بورنموث بنتيجة (3-1)، ومع ذلك لم يكن غوارديولا راضيًا واعتبر أن الفوز بالبريمييرليغ هذا الموسم -بعد تحقيق اللقب لموسمين على التوالي- سيكون ”تحديًا كبيرًا“.

وبسؤاله عن السبب قال ”يجب أن تسألوا المسؤولين عن تقنية الـVAR ولست أنا“.

وتحدث المدرب الإسباني عن اللقطة المثيرة للجدل بعد دخول لاعب فريقه ديفيد سيلفا لمنطقة جزاء الخصم ثم قام المدافع جيفرسون ليرما بدهس قدمه وبعد الرجوع لتقنية ”حكم الفيديو“ كان القرار أن اللعبة لا تستحق ركلة جزاء.

وأضاف غوارديولا بسخرية أن الأسبوع الماضي كانت لمسة اليد التي احتسبت على فريقه واضحة ولكن ركلة الجزاء اليوم لم تكن واضحة، وذلك خلال مواجهة توتنهام عندما سجل البرازيلي غابرييل جيسوس هدفا في الوقت الإضافي ولكن لم يتم احتسابه بعد لرجوع للـVAR لوجود لمسة يد عليه وانتهى اللقاء بالتعادل.