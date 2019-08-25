ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية سيرجيو أغويرو في مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (صورة)

سجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدفين قاد بهما مانشستر سيتي للفوز 3/1 على بورنموث في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع أغويرو هدفيه في الدقيقتين 15 و63، في حين سجل رحيم ستيرلينغ هدفًا في الدقيقة 43، لينتزع مانشستر سيتي 3 نقاط، بعد أن تعادل 2/2 مع توتنهام في الجولة الثانية.

ورفع أغويرو رصيده إلى 4 أهداف، في المركز الثاني على قائمة الهدافين، ويبتعد بفارق هدف عن زميله رحيم سترلينغ وتيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي، حيث سجل كل منهما 5 أهداف، ويتصدران القائمة.

ويأتي محمد صلاح لاعب ليفربول، وآشلي بارنس لاعب بيرنلي في المركز الثالث، ولكل منهما 3 أهداف.

وفي المركز الرابع هاري كين لاعب توتنهام، وسباستيان هيلير لاعب ويستهام، ودانيل جيمس، وماركوس راشفورد، وانتوني مارسيال لاعبي مانشستر يونايتد، وماسون مونت، وتامي أبراهام من تشيلسي، وبيير-إيميريك أوباميانغ من آرسنال، وهاري ويلسون من بورنموث، ولكل منهم هدفين.

وفيما يلي قائمة أبرز هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) وتيمو بوكي (نوريتش سيتي)، ولكل منهما 5 أهداف.

2. سيرجيو أغويرو، مانشستر سيتي، 4 أهداف.

3. محمد صلاح (ليفربول)، وآشلي بارنس (بيرنلي)، ولكل منهما 3 أهداف.

4. هاري كين (توتنهام)، وسباستيان هيلير (ويستهام)، ودانيل جيمس، وماركوس راشفورد، وانتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، وماسون مونت، وتامي أبراهام (تشيلسي)، وبيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، وهاري ويلسون (بورنموث)، ولكل منهم هدفين.