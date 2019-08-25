سيرجيو أغويرو يقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث واستعادة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

تغلب مانشستر سيتي 3/1 على مضيفه بورنموث، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيتنس فيرست.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا 2/1، إذ سجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الأول في الدقيقة 15، مستغلًا كرة من كيفين دي بروين.

وأضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 43، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من دافيد سيلفا.

وحصل بورنموث على ركلة حرة، سددها ببراعة هاري ويلسون في مرمى البرازيلي إديرسون مورايس حارس مانشستر سيتي في الدقيقة 45+3.

وعاد أغويرو وسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، بمساعدة دافيد سيلفا.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي حقق العلامة الكاملة، في حين يملك بورنموث 4 نقاط في المركز العاشر (مؤقتًا).

وشهدت الجولة الثالثة فوز تشيلسي 3/2 على نوريتش سيتي، وخسارة مانشستر يونايتد 1/2 أمام كريستال بالاس، وفوز ليفربول 3/1 على آرسنال.