مباراة مانشستر سيتي وبورنموث.. رقم قياسي تاريخي لكيفين دي بروين (صورة)

حقق اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين رقمًا تاريخيًا في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر سيتي مع بورنموث، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن دي بروين أصبح أسرع لاعب يقدم 50 تمريرة حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق دي بروين، البالغ من العمر 28 عامًا، رقمه في 123 مباراة، ويليه في المركز الثاني الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال (141 مباراة)، ثم إيريك كانتونا لاعب مانشستر يونايتد سابقًا (143 مباراة)، ودينيس بيركامب لاعب آرسنال السابق (146 مباراة)، ويأتي سيسك فابريغاس، لاعب آرسنال وتشيلسي، في المركز الخامس (165 مباراة).

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2/1، سجلهما الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 15، والإنجليزي رحيم سترلينغ في الدقيقة 43، قبل أن يقلص هاري ويلسون النتيجة في الدقيقة 45+3.

يشار إلى أن دي بروين سجل 41 هدفًا وصنع 70 في 178 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي، علمًا أنه صنع هدفًا وحيدًا ولم يسجل في 9 مباريات مع تشيلسي.

50 – Kevin De Bruyne has now made 50 assists in the Premier League, achieving this milestone in the fewest appearances of any player in the competition’s history (123). Exquisite. pic.twitter.com/HMM5p2Q251

— OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2019