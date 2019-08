بوغبا نجم مانشستر يونايتد يرد لأول مرة على تعرضه لإهانات عنصرية

حرص الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على الرد لأول مرة على الإهانات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجماهير.

وأصدر النادي الإنجليزي، بيانًا قبل أيام، يؤكد فيه أنه لن يتهاون في التعامل مع أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز، أملًا في اختفاء تلك الظاهرة.

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K

— Paul Pogba (@paulpogba) August 25, 2019