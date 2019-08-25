صحيفة ”ماركا“ تتساءل.. من يحتاجه ريال مدريد أكثر ”نيمار أم بول بوغبا“؟

ركزت صحيفة ”ماركا“ عن المشاكل التي شهدها فريق ريال مدريد ضد بلد الوليد، مساء السبت، في الجولة الثانية للدوري الإسباني، على ملعبه، وتحدثت عن حاجة الفريق في تعاقدات هذا الصيف ما بين البرازيلي نيمار داسيلفا والفرنسي بول بوغبا.

وأكدت الصحيفة أن الفرنسي كريم بنزيما وحده لا يكفي رغم كونه حاول مرارًا على المرمى وسجل هدفًا من محاولة مستحيلة، لكنه غالبًا ما يخرج من مربع العمليات ليفتح الباب لزملائه دون أن يستفيد أي منهم.

وتحدثت الصحيفة عن غياب مسجل للأهداف منذ الموسم الماضي، وتساءلت إن كان الفريق يحتاج للبرازيلي نيمار أم لاعب وسط من طراز الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد.

وما زال نيمار في المتناول، بينما بوغبا أصبح ضمه شبه مستحيل، ولا يرغب زيدان في الحديث عن لاعب وسط آخر غير مواطنه رغم كون السوق يتواجد فيه الهولندي فان دي بيك والدنماركي كريسيان إريكسين، نجم توتنهام.

ويملك نيمار أشياء يحتاجها ريال مدريد بجرأته وقدرته على خلخلة دفاعات المنافسين، وهو ما ينتظره عشاق ريال مدريد حيث يرغبون في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

في المقابل، يحتاج ريال مدريد للسرعة، ورغم تغييرات زيدان أمام بلد الوليد، لكن، هناك شيء ما ينقص الفريق حيث فشل في التسجيل.

التعادل أمام بلد الوليد يعيد الشكوك لريال مدريد ”زيدان“، بعد فترة قصيرة من الأمل نتيجة الفوز على سيلتا فيغو، وما زال أمام الإدارة 8 أيام لمعرفة إن كانوا يحتاجون لسرعة نيمار أم قوة بول بوغبا.