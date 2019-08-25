الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره بورنموث، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”فيتنس فيرست“ في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى سيتي بقيادة مديره الفني بيب غوارديولا لاستعادة نغمة الانتصارات في البريميرليغ، بعد أن فرض عليه توتنهام هوتسبير التعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء السابق على ملعب ”الاتحاد“.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل، وفوزه في لقاء اليوم سيرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني في الترتيب، بفارق نقطتين عن منافسه ليفربول، الذي تغلب، أمس السبت، على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، يسعى بورنموث هو الآخر لتحقيق الفوز الذي سيرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتقدم هو الآخر للمركز الثاني في جدول الترتيب، بعد أن تغلب في لقاء على أستون فيلا وتعادل في الآخر مع شيفيلد يونايتد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مواجهة بورنموث ومانشستر سيتي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي.