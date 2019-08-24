ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على آرسنال (صورة)

حقق نادي ليفربول يوم السبت فوزًا ثمينًا على نظيره آرسنال، ليتربع على صراع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب ليفربول على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال الوصيف.

تبادل الفريقان الهجمات من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 41 لتشهد هدف التقدم لليفربول عن طريق الكاميروني جويل ماتيب.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 49.

ومع حلول الدقيقة 58 نجح صلاح في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليحكم لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللقاء.

وتمكن آرسنال من إحراز هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 85 عن طريق الأوروغوياني لوكاس توريرا.

وفي مباراة أخرى، خسر مانشستر يونايتد من ضيفه كريستال بالاس بهدف لهدفين على ملعب ”أولد ترافورد“ في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز وست هام يونايتد على واتفورد بثلاثة أهداف لهدف، وليستر سيتي على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، وساوثهامبتون على برايتون بثنائية نظيفة.