نادي ليفربول يسقط آرسنال ويتربع على قمة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أنهى فريق ليفربول اليوم السبت، الشراكة مع آرسنال في صراع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتغلب ليفربول على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وارتفع بهذا الفوز رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال الوصيف.

تبادل الفريقان الهجمات من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 41 لتشهد هدف التقدم لليفربول عن طريق الكاميروني جويل ماتيب.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 49.

ومع حلول الدقيقة 58 نجح صلاح في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليحكم لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللقاء.

وتمكن آرسنال من إحراز هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 85 عن طريق الأوروغوياني لوكاس توريرا.