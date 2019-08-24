نادي ليفربول يسقط آرسنال ويتربع على قمة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أنهى فريق ليفربول اليوم السبت، الشراكة مع آرسنال في صراع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.
وتغلب ليفربول على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.
وارتفع بهذا الفوز رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال الوصيف.
ليفربول 1 × 0 ارسنال | هدف ماتيب Matip " ????
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⠀https://t.co/5iO9GUUowD@ADNAN_GOAL #LIVARS #ليفربول_ارسنال_الدوري pic.twitter.com/k6i8gEROP4
— الحساب مقفل ???? (@ADNAN_GOAL9) August 24, 2019
تبادل الفريقان الهجمات من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 41 لتشهد هدف التقدم لليفربول عن طريق الكاميروني جويل ماتيب.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 49.
ليفربول 2 × 0 ارسنال | هدف محمد صلاح " ????
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⠀https://t.co/RiFZfIWKyn@ADNAN_GOAL #LIVARS #ليفربول_ارسنال_الدوري pic.twitter.com/DSDGgC4FDj
— الحساب مقفل ???? (@ADNAN_GOAL9) August 24, 2019
ومع حلول الدقيقة 58 نجح صلاح في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليحكم لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللقاء.
ليفربول 3 × 0 ارسنال | هدف محمد صلاح " ????
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⠀https://t.co/RiFZfIWKyn@ADNAN_GOAL #LIVARS #ليفربول_ارسنال_الدوري pic.twitter.com/Qtz55bTxFJ
— الحساب مقفل ???? (@ADNAN_GOAL9) August 24, 2019
وتمكن آرسنال من إحراز هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 85 عن طريق الأوروغوياني لوكاس توريرا.
ليفربول 3 × 1 ارسنال | هدف ارسنال توريرا " ????
ء تـيليـجــرام : ♕ ⚽
⠀https://t.co/RiFZfIWKyn@ADNAN_GOAL #LIVARS #ليفربول_ارسنال_الدوري pic.twitter.com/tE4RWuE1hA
— الحساب مقفل ???? (@ADNAN_GOAL9) August 24, 2019