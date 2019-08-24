هدف مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.. جوردان أيو يضع الضيوف في المقدمة (فيديو)

سجل جوردان أيو الهدف الأول لفريق كريستال بالاس في شباك نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”أولد ترافورد“.

ويأمل مانشستر يونايتد في تعويض تعادله بمباراته السابقة أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، عبر السعي نحو الفوز على ضيفه كريستال بالاس في ثالث جولات البريميرليغ.

وأضاع ”الشياطين الحمر“ فرصة الفوز في تلك المباراة، بعدما أهدر نجم الفريق بول بوغبا ركلة جزاء كادت تحسم النتيجة، وتعرض على إثرها لهتافات عنصرية من جماهير النادي.

ويحتل مانشستر يونايتد مؤقتًا المركز الرابع في جدول البريميرليغ، برصيد 4 نقاط من مجموع مباراتين، متساويًا في النقاط مع بطل الدوري للموسم السابق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث حاليًا.

ولم ينهزم الشياطين الحمر في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس منذ خسارتهم بثلاثة أهداف دون مقابل في سلهيرست بارك في مايو 1991 (18 فوزًا و4 تعادلات).

لم يحقق كريستال بالاس الفوز على مانشستر يونايتد في جميع مبارياتهم الـ 20 بالدوري الإنجليزي (بمسمّاه الجديد)، وهو الرقم الأكبر الذي يواجه به فريقٌ ما فريقًا آخر بدون تحقيق أي فوز.

ويعد آخر انتصار حققه كريستال بالاس في الدوري على أرضية ملعب أولدترافورد كان في ديسمبر 1989 بنتيجة هدفين مقابل هدف.