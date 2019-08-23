رغم انتهاء فترة الانتقالات.. مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا للمهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي للعب في صفوفه لمدة موسمين.

وكان الفريق يبحث عن مهاجم يعوض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، وفشل في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا في جلب الأرجنتيني باولو ديبالا، أو الكرواتي ماريو ماندزوكيتش من يوفنتوس.

وبعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، أصبحت حظوظ مانشستر يونايتد في التعاقد مع مهاجم قليلة جدًا، وكان عليه انتظار فترة الانتقالات الشتوية أو لاعب حر.

ولم يوقع يورنتي البالغ من العمر 34 سنة مع أي فريق منذ نهاية عقده مع توتنهام، وذكرت تقارير إعلامية سابقًا، أنه كان ينتظر عرضًا من مانشستر يونايتد، ورفض عدة عروض من إيطاليا أبرزها من نابولي ولاتسيو وأنتر ميلانو وفيورنتينا.

ويمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللاعبين الذين لا يملكون عقودًا مع فرق، الحق في التوقيع مع فريق جديد في أي وقت وخارج فترة الانتقالات.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة البريطانية أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا لم يوقع على تمديد عقده، رغم موافقته على العرض الأخير من إدارة الفريق والقاضي برفع راتبه ل300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.