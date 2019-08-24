أهداف مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي.. 3-2 لـ“البلوز“ (فيديو)

سجل تامي أبراهام الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه تشيلسي مع نوريتش سيتي، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف إبراهام في الدقيقة 3، لكن تود كانتويل تعادل لنوريتش سيتي في الدقيقة 6.

وتقدم تشيلسي مجددًا بهدف من توقيع ماسون مونت في الدقيقة 17.

وخسر تشيلسي 0/4 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى، ثم تعادل مع ليستر سيتي.

وفي الدقيقة 31 يسجل تيمو بوكي التعادل لنوريتش.

وفي الدقيقة 69 يسجل تامي أبراهام الثالث للبلوز.