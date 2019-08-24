أهداف مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي.. 3-2 لـ“البلوز“ (فيديو)

سجل تامي أبراهام الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه تشيلسي مع نوريتش سيتي، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف إبراهام في الدقيقة 3، لكن تود كانتويل تعادل لنوريتش سيتي في الدقيقة 6.
وتقدم تشيلسي مجددًا بهدف من توقيع ماسون مونت في الدقيقة 17.
وخسر تشيلسي 0/4 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى، ثم تعادل مع ليستر سيتي.
#NORCHE
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تشلسي الأول “ إبراهام “ @i7S8R via pic.twitter.com/GfqksmTNHy
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2030) August 24, 2019
#NORCHE
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ نورويتش 1-1 HD “ بوكي “ @i7S8R via pic.twitter.com/lVZ94nqXvb
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2030) August 24, 2019
#NORCHE
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول تشلسي الثاني “ مونت “ HD@i7S8R via pic.twitter.com/EqqQYeYW1j
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2030) August 24, 2019
وفي الدقيقة 31 يسجل تيمو بوكي التعادل لنوريتش.
#NORCHE
جووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل نورويتش 2-2 " بوكي "@i7S8R via pic.twitter.com/ji7asvOg3i
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2030) August 24, 2019
وفي الدقيقة 69 يسجل تامي أبراهام الثالث للبلوز.
@OnsidearV pic.twitter.com/5qQPsK22uH
— goals (@goals99747583) August 24, 2019