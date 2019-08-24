كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

يتابع عشاق الكرة الإنجليزية الصدام المثير الذي يجمع بين فريق ليفربول وضيفه آرسنال مساء اليوم السبت على ملعب ”آنفيلد“ في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

ويعد اللقاء بمثابة صراع منتظر سواء بين نجوم قارة أفريقيا في الفريقين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في ليفربول والغابوني بيير أوباميانغ والإيفواري نيكولاس بيبي في آرسنال بجانب الصراع التكتيكي بين المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز والمدرب الإسباني يوناي إيمري المدير الفني للغانرز.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة ليفربول ضد آرسنال اليوم في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:30 مساء اليوم السبت بتوقيت السعودية على ملعب ”آنفيلد“ بصافرة الحكم انتوني تايلور.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

???? Sadio Mané: 6 games, 4 goals

???? Roberto Firmino: 8 games, 8 goals

???? Mohamed Salah: 4 games, 3 goals Liverpool’s front three absolutely love playing against Arsenal. pic.twitter.com/q05OOmCf5Y — Coral (@Coral) August 24, 2019

تاريخ المواجهات

يرتبط الفريقان بتاريخ حافل من المواجهات، ويحمل لقاء السبت رقم 191 بين الفريقين ويتفوق ليفربول برصيد 74 انتصارًا مقابل 64 فوزًا لآرسنال و52 تعادلًا.

وكانت آخر زيارة من آرسنال لملعب آنفيلد لمواجهة ليفربول يوم 29 ديسمبر الماضي وتلقى الغانرز هزيمة قاسية بنتيجة 1/5

ولم يعرف آرسنال طعم الفوز في آخر 8 لقاءات ضد ليفربول منذ تغلبه بنتيجة 4/1 يوم 4 أبريل عام 2015 قبل 4 سنوات و4 شهور تقريبًا.

ولم يخسر ليفربول ضد آرسنال في آنفيلد منذ مباراة 2 سبتمبر 2012 حين فاز الجانرز بثنائية دون رد قبل نحو 7 أعوام..

ليفربول.. العلامة الكاملة والقوة الضاربة

يبحث ليفربول عن الفوز الثالث على التوالي بعدما تصدر الترتيب بانتصارين على نوريتش سيتي وساوثهامبتون ويتطلع الريدز للعلامة الكاملة في مواجهة الغانرز وخاصة أن الفريق يحشد القوة الضاربة لتحقيق الفوز.

وتمنى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ألا يتكرر سيناريو الموسم الماضي بالمنافسة الثنائية بين فريقه ومانشستر سيتي على لقب الدوري كما استبعد ذلك ورفض المبالغة في تضخيم قوة فريقه مؤكدًا أن الحديث بعد المباريات أهم بكثير لأنه يوضح الحقائق.

ويغيب عن ليفربول حارسه البرازيلي المصاب أليسون باكير وأيضًا ناثانيل كلاين مع عدم جاهزية نابي كيتا، ويعتمد الريدز على تشكيلته التي تضم الحارس آدريان وأمامه الرباعي فيرجيل فان دايك وجوزيف جوميز وترينت أرنولد وأندريو روبرتسون للدفاع بينما يقود خط الوسط جوردان هندرسون مع فابينهو وجورجينهو فاينالدوم.

ويعول كلوب على مثلث الهجوم المرعب بقيادة البرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

قوة آرسنال.. وأسلحة إيمري

يراهن آرسنال على القوة الضاربة أيضًا في صفوفه خاصة أن الجانرز قدّموا مستويات طيبة وحققوا انتصارين في الجولتين الأولى والثانية وهزموا نيوكاسل وبيرنلي.

وأكد المدرب الإسباني يوناي إيمري المدير الفني لآرسنال قبل اللقاء أنه كان يود ألا يواجه ليفربول في ظل الأداء الذي قدمه في الموسم الماضي موضحًا أنه سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب آنفيلد.

ويغيب عن آرسنال هيكتور بيليرين للإصابة وأيضًا كيران تيرني وإيميل سميث، ويعتمد الغانرز على قوة مثلث الهجوم بوجود ألكسندر لاكازيت وبيير أوباميانف ونيكولاس بيبي الوافد الجديد.

ويعول إيمري على ثلاثي الوسط غرانيت تشاكا وداني سيبايوس وماتيو جاندوزي ويقود الدفاع سوكراتس باباستاثوبوليس ودافيد لويز ومايتلاند نيلس وناتشو مونريال مع الحارس بيرند لينو.

من جانبه، أكد عبدالظاهر السقا مدافع منتخب مصر وجنشلر بيرليجي التركي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن مباراة ليفربول وآرسنال ستشهد عدة صراعات على رأسها مثلث الهجوم وهو ما سيرسم ملامح اللقاء فالريدز لديهم مثلث متفاهم ومستقر بوجود صلاح وماني وفيرمينو.

وأضاف ”آرسنال لديه ”دويتو“ رائع بوجود لاكازيت وأوباميانغ وسينضم لهم نيكولاس بيبي وكلهم يتمتعون بالسرعة والقوة، وليفربول لديه مشكلة في تمويل الهجوم بغياب صانع اللعب المفكر بينما بدأ لعب هذا الدور في آرسنال سيبايوس“.