القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحل نادي آرسنال ضيفًا على منافسه ليفربول، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وتنقل مباراة ليفربول وآرسنال على قناة beIN SPORTS HD 2.

وتنطلق المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

ولم يحقق آرسنال الفوز على ليفربول في آخر 8 مباريات، حيث فاز ليفربول في 4 وتعادلا في 4.

وقال المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال، إن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، وأوضح في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ ”كما رأينا الموسم الماضي ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟ أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم“.

وأضاف أوباميانغ ”أرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين. نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك ألكسندر لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو. لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير“.

وتحدث هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع صلاح وماني، عن زميله الجديد، المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي ”بداية إنه يتحدث الفرنسية لذلك سيكون من السهل عليه الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ التدريب مع الفريق قبل أسابيع قليلة لكن من الجيد انضمامه لنا“.

وأردف ”الموسم الماضي كان مذهلًا بالنسبة له. سيمدنا بالسرعة وإنهاء الهجمات بشكل رائع“.

وسجل بيبي 22 هدفًا وصنع 11 الموسم الماضي مع ليل، قبل أن ينتقل إلى آرسنال مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.