التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار متابعي كرة القدم إلى ملعب أنفيلد؛ لمتابعة المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه آرسنال، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وتنطلق المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة ليفربول وآرسنال على قناة beIN SPORTS HD2.

وتوقعت صحيفة ”ميرور“ أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول على هذه التشكيلة أمام آرسنال:

حراسة المرمى: آدريان.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوزيف غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جيورجينهو فاينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

وتوقعت الصحيفة ذاتها أن يعتمد الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: أينسلي مايتلاند نيلس، سوكراتيس باباستاثوبولوس، ديفيد لويز، ناتشو مونريال.

الوسط: ماتيو جندوزي، لوكاس توريرا، داني سيبالوس.

الهجوم: بيير-إيميريك أوباميانغ، ألكسندر لاكازيت، نيكولاس بيبي.